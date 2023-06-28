Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Сили оборони України продовжують успішні контратаки. Вони просуваються, що на південному секторі, що на північному секторі. Крім того, відновились дуже цікаві і результативні дії у самому місті. Отже, Сили оборони України розпочали процес повернення своїх позицій і в самому Бахмуті також", - розповів він.