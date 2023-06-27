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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ уразили 12 артпідрозділів РФ на вогневих позиціях, на трьох напрямках фронту відбулось 38 бойових зіткнень за добу

27 червня, 2023 вiвторок
06:50
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби ворог намагався вести наступальні дії на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Натомість ЗСУ уразили артилерійські підрозділи росіян на вогневих позиціях, райони зосередження й склади боєприпасів 

Про це у ранковому зведенні 27 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Саме там протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Натомість авіація Сил оборони України за 26 червня завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу загарбників.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження росіян, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога.

Росіяни завдали 45 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом доби

Протягом 26 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БПЛА типу Shahed. Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні), усі дрони знищено.

Також протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Середина-Буда, Сорокине, Кореньок, Ходине, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вороже військо здійснило безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. 

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. 

Завдали авіаударів в районах Сергіївки, Соледара та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. 

Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку підрозділи Сил оборони України звільнили село Рівнопіль Донецької області. 

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного і Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль та Зелене поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. 

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. 

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Ромашкове і Чарівне Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

  • Станом на 26 червня Генштаб повідомляв, що на полігонах в Білорусі триває бойова підготовка та злагодження підрозділів збройних сил Російської Федерації, які потім відправлять у райони ведення бойових дій на території України.

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