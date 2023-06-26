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У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою в райони бойових дій в Україні, - Генштаб

26 червня, 2023 понедiлок
19:48
Війна з Росією

У Білорусі на полігонах триває бойова підготовка та злагодження підрозділів збройних сил Російської Федерації, які потім відправлять у райони ведення бойових дій на території України

Про це 26 червня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України", - ідеться в повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що противник продовжу зосереджувати свої зусилля на трьох східних напрямках: Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському. Упродовж доби там відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Упродовж доби ворог завдав 36 авіаударів і 17 ударів з РСЗВ по території України

Протягом доби російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по території України, унаслідок якого українські захисники знищили дві крилаті ракети "калібр" і сім ударних безпілотників Shahed-136/131. Також ворог атакував чотирма безпілотниками з північного напрямку, їх було знищено.

Крім того, упродовж доби росіяни завдали 36 авіаударів та 17 разів обстріляли Україну з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області; Сорокине, Кореньок, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лукянці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка, Одрадне  на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Васильцівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове  Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударівв районах Білогорівки Луганської області; Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Соледару та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Благодатного, Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль, Макарівка, Зелене поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Білозерка, Ромашкове, Чарівне Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

ЗСУ за добу уразили пункт управління та здійснили 6 ударів по районах зосередження особового складу противника

Упродовж доби авіація сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби уразили пункт управління та 10 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

  • 26 червня Сили оборони повернули село Рівнопіль Донецької області під контроль України.
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