Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сили оборони перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку. Наші війська зараз наступають по всій ширині фронту, по якій окупанти намагались наступати взимку цього року. Однак варто зазначити, що умови просування наших військ на Бахмутському напрямку однаково складні як і на Півдні. Адже, виходячи з офіційних повідомлень, окупанти використовують на Бахмутському напрямку лінії укріплення, які наші війська вимушені були покинути", - пояснив Киричевський.

Експерт наголосив, що наступальна операція Сил оборони на Бахмутському напрямку потребує часу та ресурсів.

"В травні командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський чітко пояснив, що для Сили оборони мають на меті оточити Бахмут та знищити російське угруповання в місті. Відповідно потрібно готуватись до того, що ця кампанія буде тривати ще кілька тижнів. Очевидно, що переможе у цій битві той, хто буде заряджений на більш тривале протистояння. І виглядає зараз все так, що ЗСУ не просто мають ініціативу на Бахмутському напрямку, а мають на меті добити росіян. Питання лише в часі", - додав він.