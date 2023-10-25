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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони ліквідували 800 окупантів, 44 артсистеми та 7 танків, - Генштаб

25 жовтня, 2023 середа
07:47
Війна з Росією розбита російська техніка

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів

Про це 25 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 296 310 (+800)
  • танків ‒ 5112 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 9697 (+28)
  • артилерійських систем – 7125 (+44) 
  • РСЗВ – 833 (+5) 
  • засобів ППО ‒ 554 (+2)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5372 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 1538 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9474 (+27)
  • спеціальної техніки ‒ 1007 (+1)

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки ворога на 6 напрямках

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога неподалік Надії та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де силами оборони відбито понад 10 атак противника.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки окупантів в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 6 ракетних та 51 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 51 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Крім того, у ніч на 25 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 11 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Синьківка, Іванівка, Піщане Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Виїмка, Диліївка, Авдіївка, Мар’їнка, Побєда, Старомайорське Донецької області; Зміївка, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони знищили 12 артилерійських засобів та логістичний хаб росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Українська диверсійно-розвідувальна група висадилася поблизу селища Підстепного та захопила ділянку дороги, що сполучає населені пункти: Пойма, Козачі Лагері та Кринки.
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