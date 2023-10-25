Українська ДРГ захопила ділянку дороги між 3 селищами на лівобережжі Херсонщини, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські джерела стверджують, що українські військові утримують деякі позиції в Кринках і продовжують атаки на лівому березі річки Дніпро. Вони також наголошують, що ЗСУ досі контролюють частину Кринок і утримують позиції біля Антонівського шосе та залізничного мосту.

"Російські мілблогери стверджували, що українські війська перекинули резерви на острови в дельті річки Дніпро та намагаються прорватися до селищ Пойма та Піщанівка", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що українські сили продовжують переправляти невеликі групи особового складу через річку Дніпро на човнах у різні точки лівобережжя.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.