Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 19 артсистем й 5 РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в України 224 630 окупантів, 4030 танків, 4034 артилерійських систем та 624 РСЗВ
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 25 червня 2023 року Росія втратила:
- особового складу ‒ близько 224 630 (+720) осіб,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилатих ракет ‒ 1259 (+41),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 552 (+4).
Дані уточнюються.
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