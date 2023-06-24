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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила в Україні 580 військових, 7 танків і гелікоптер, - Генштаб

24 червня, 2023 субота
08:33
Новини Втрати ворога

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 223 910 військових, 4024 танки та 308 гелікоптерів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 24 червня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 223 910 (+580) осіб
  • танків ‒ 4024 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6)
  • артилерійських систем – 4015 (+30)
  • РСЗВ – 619 (+2)
  • засобів ППО ‒ 383 (+4)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 308 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13)
  • крилатих ракет ‒ 1228 (+14)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23)
  • спеціальної техніки ‒ 548 (+3).

Остаточні дані уточнюють.

  • У ніч на 24 червня Росія обстріляла Україну ракетами і дронами: влучання у Харкові та Дніпрі, на Київщині збито понад 20 ракет, є загиблі, загиблі, постраждалі та руйнування.
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2023, субота
24 червня
09:54
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