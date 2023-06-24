За добу Росія втратила в Україні 580 військових, 7 танків і гелікоптер, - Генштаб
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 223 910 військових, 4024 танки та 308 гелікоптерів
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 24 червня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 223 910 (+580) осіб
- танків ‒ 4024 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6)
- артилерійських систем – 4015 (+30)
- РСЗВ – 619 (+2)
- засобів ППО ‒ 383 (+4)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 308 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13)
- крилатих ракет ‒ 1228 (+14)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23)
- спеціальної техніки ‒ 548 (+3).
Остаточні дані уточнюють.
- У ніч на 24 червня Росія обстріляла Україну ракетами і дронами: влучання у Харкові та Дніпрі, на Київщині збито понад 20 ракет, є загиблі, загиблі, постраждалі та руйнування.
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