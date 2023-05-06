Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу відбили 50 ворожих атак, у Бахмуті тривають бої, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу відбили 50 ворожих атак, у Бахмуті тривають бої, - Генштаб ЗСУ

6 травня, 2023 субота
07:02
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові впродовж доби відбили близько 50 російських атака на фронті, в епіцентрі бойових дій перебувають Бахмут та Мар'їнка на Донеччині

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у facebook

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито близько 50 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники тримають оборону.

Сили оборони завдали 15 ударів по зосередженню живої сили і техніки РФ та знищили 3 склади боєприпасів

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також збито 5 ворожих БПЛА типу Shahed-136/131, 2 БПЛА типу Zala, 1 "Орлан-10", 1 "Куб" та 1 БПЛА типу "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.

РФ завдала 8 ракетних та 49 авіаударів

Минулої доби противник завдав 8 ракетних, 49 авіаційних ударів та здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Іванівці, Леонівці, Бучках Чернігівської області та Зноб-Трубчевській на Сумщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Ходине, Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка Харківської області. 

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області та Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Безуспішно окупанти атакували у напрямку Григорівки, Іванівського та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. Обстріляв Орлівку,  Ласточкине, Авдіївку, Тоненьке, Карлівку, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни відбили атаки в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали також Курахове, Георгіївка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Шахтарське, Пречистівку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Бурлацьке,  Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське,  Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ примусово виселяють із власних осель. Зазвичай, в помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їх речі силоміць викидають на вулицю. Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.  

Донбас
Краматорськ
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Слов'янськ
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
Канада
5 травня, 2023 п'ятниця
МЗС Канади викликало китайського посла через напад на сім'ю дипломата. Китай заперечує заяви Оттави
Ернесто Паракейма
5 травня, 2023 п'ятниця
У Венесуелі затримали політика, який розпалював ненависть до дітей з аутизмом
Bayraktar TB2
5 травня, 2023 п'ятниця
Повітряні сили прокоментували збиття над Києвом українського Bayraktar
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.89
    Продаж 41.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
6 травня
07:54
Сумщина
РФ вночі скинула авіабомби на Глухів на Сумщині та атакувала Дніпропетровщину "шахедами"
06:40
Олександр Усик
Усик зірвав дедлайн WBA щодо чемпіонського бою
06:24
Віктор Орбан
Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні
05:58
Литва прапор
Без іспитів та бюрократії: Литва спрощує обмін водійських посвідчень для біженців з України
05:30
землетрус
У Японії стався землетрус магнітудою 6,5: одна людина загинула, 21 - поранено
05:02
SkyUp Airlines створив нову авіакомпанію, яка отримала ліцензію на виконання рейсів в ЄС
04:34
Зеленський показав світлини з Бахмута
У РФ відмовились від атак на Бахмут: готуються до контрнаступу ЗСУ, - ISW
04:07
Зеленський та голова Венеціанської комісії Клер Базі Малорі
Зеленський зустрівся з головою Венеціанської комісії й пообіцяв реформу КСУ
03:39
shell
У США на хімзаводі Shell виникла пожежа: оголошено евакуацію підприємства
03:11
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі поспішно палять документи та вивозять техніку, – Федоров
02:47
Binance
США почали розслідування щодо криптобіржі Binance, яка могла допомагати РФ обходити санкції, - Bloomberg
02:19
Обстріл Нікопольщини
У Дніпрі серія вибухів, на Нікопольщині обстріли освітлювальними снарядами
01:51
російський атомний підводний човен
НАТО провело навчання з виявлення підводних човнів РФ, які можуть здійснювати диверсії проти ЄС
01:23
Урсула фон дер Ляйєн
"Говорили про відбудову і відновлення України": Шмигаль у Лондоні провів зустріч з президенткою Єврокомісії
00:55
Майя Санду
"Ми в безпеці завдяки Україні": Санду вважає, що Молдова могла б стати наступною ціллю РФ
00:49
на фото Бахмут у вогні
Воїни ССО показали палаючий Бахмут: росіяни використали фосфорні й запалювальні боєприпаси
00:27
екологія війна
У ЄС пропонують притягти Росію до відповідальності за екоцид в Україні
00:04
український прапор
Суд Берліна скасував заборону на українську символіку біля радянських меморіалів 8 і 9 травня
2023, п'ятниця
5 травня
23:40
Олександр Зінченко, "Арсенал", Ліга Європи
Зінченко потрапив у команду найкращих гравців сезону АПЛ
23:22
Польське військо отримає вертольоти Apache від США
22:40
Оновлено
обстріл, ППО
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
22:25
Лікарі дістали уламок з голови дівчини
Осколок пройшов через півкулю мозку: мешканка Умані дивом вижила після ракетної атаки
22:12
Аналітика
Сергій Згурець
Вугледар - одна із хороших точок для початку руху ЗСУ на узбережжя Азовського моря. Колонка Сергія Згурця
22:12
Оновлено
карантин
ВООЗ оголосила про завершення режиму надзвичайної ситуації у світі щодо COVID-19
21:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Клінтон знав про можливий напад Росії ще 2011 року, Пригожин заявляє, що вагнерівці залишать Бахмут, а угода щодо зернового коридору зайшла в глухий кут. Світові ЗМІ про Україну 5 травня
21:53
Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 травня
21:46
Дмитро Кулеба
"За перемогу духу в культурній дипломатії": Кулеба нагородив 13-річну українку, яка відмовилася співати на одній сцені з росіянином
21:19
Френсіс Фукуяма, 3 нобелівські лауреати й акторка стали амбасадорами нових напрямів UNITED24
21:05
Авдіївка
В Авдіївці з-під завалів дістали тіло загиблого від обстрілу РФ комунальника
21:04
Джамала випустила альбом
Джамала випустила альбом "Qirim" з кримськотатарськими піснями
20:24
Оновлено
війна проти РФ ЗСУ
ЗСУ знищили ворожий засіб ППО, 3 склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та ще 5 важливих цілей, - Генштаб
20:07
OPINION
Віктор Трегубов
Ми дуже потужний народ — коли самі собі не заважаємо
20:04
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA у Франції
20:00
Огляд
Ольга Харлан
Підозрілий матч в УПЛ, медаль Харлан на Гран-прі і результат збірної на ЧС з хокею: Огляд найголовніших подій українського спорту за 29 квітня - 5 травня
19:57
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:51
Центренерго
Завдали збитків на понад 176 млн грн: про підозру повідомили експосадовцям Центренерго й керівнику приватної компанії
19:43
обережно міни
На Херсонщині тракторист підірвався на міні. Фермера госпіталізували
19:37
Партнерський матеріал
головний біль
Як позбутися головного болю: лікарі дали найбільш дієві поради українцям
19:35
Маріуполь
Окупанти у Маріуполі підпалили шини для зйомок пропагандистського фільму
19:25
У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових
У Великій Британії вже пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV