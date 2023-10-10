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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони за добу відбили майже 40 ворожих атак на всіх напрямках фронту, - Генштаб

10 жовтня, 2023 вiвторок
08:00
Війна з Росією ЗСУ війна

Протягом ще однієї доби війни з Росією українські захисники відбили 37 атак окупантів на ключових напрямках фронту. Зокрема ЗСУ мали частковий успіх в районі Андріївки Донецької області. Водночас армія РФ втратила 450 своїх солдатів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб
  • танків ‒ 4829 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 9129 (+3)
  • артилерійських систем – 6713 (+7)
  • РСЗВ – 808 (+0)
  • засобів ППО ‒ 544 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17)
  • крилатих ракет ‒ 1530 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12)
  • спеціальної техніки ‒ 961 (+2)

Дані уточнюються.

Сили оборони за добу відбили майже 40 атак РФ. На фронті відбулося 39 боєзіткнень

Так, за даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Росіяни завдали 63 авіаударів по Україні

Крім того, ворог завдав один ракетний удар та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах України. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами ППО знищено 26 ворожих "шахедів".

Авіаційних ударів зазнали: Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне, Степне Сумської області; Кіндрашівка, Петропавлівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Андріївка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Зміївка та Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ влучили у 12 районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

  • У ніч на 10 жовтня з Чорного моря у південному та східному напрямках вилетіли декілька груп "шахедів", також активізувалась ворожа авіація.
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