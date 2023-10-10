Нічна атака на Україну: ворожі "шахеди" та авіація тероризують південь та схід країни

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

О 22:15 було зафіксовано рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини та Миколаївщини. Через декілька хвилин з'явилось уточнення, що дрони летять у напрямку Коблево і самого Миколаєва. В області вже працює ППО.

Після 23:00 стало відомо, що у цьому ж напрямку рухаються ще декілька груп "шахедів".

О 23:26 ворожі дрони повернули до Кривого Рогу та Дніпропетровщини. Також нові безпілотники було скеровано у напрямках Одеси, Южного, Коблево та Затоки.

Водночас у ПС ЗСУ повідомили, що "спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках".

Близько 00:30 кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів у Одесі. Раніше голова ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО в області.

Станом на 00:30 повітряну тривогу оголошено у восьми областях півдня та сходу України.