Нічна атака на Україну: ворожі "шахеди" та авіація тероризують південь та схід країни
У ніч на 10 жовтня з Чорного моря у південному та східному напрямках вилетіли декілька груп "шахедів", також активізувалась ворожа авіація
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
О 22:15 було зафіксовано рух ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини та Миколаївщини. Через декілька хвилин з'явилось уточнення, що дрони летять у напрямку Коблево і самого Миколаєва. В області вже працює ППО.
Після 23:00 стало відомо, що у цьому ж напрямку рухаються ще декілька груп "шахедів".
О 23:26 ворожі дрони повернули до Кривого Рогу та Дніпропетровщини. Також нові безпілотники було скеровано у напрямках Одеси, Южного, Коблево та Затоки.
Водночас у ПС ЗСУ повідомили, що "спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках".
Близько 00:30 кореспонденти "Суспільного" повідомили про звуки вибухів у Одесі. Раніше голова ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО в області.
Станом на 00:30 повітряну тривогу оголошено у восьми областях півдня та сходу України.
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