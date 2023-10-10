Сили оборони знищили 27 із 36 "шахедів", які атакували Україну вночі

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією військових, росіяни здійснювали пуски безпілотників з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Як уточнили в Силах оборони півдня України, ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Безпілотники заходили на удар кількома групами протягом майже трьох годин з різних напрямків.

Силами й засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України вдалося знищити 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема, один безпілотник знищили на Миколаївщині, 3 - на Херсонщині, 23 - на Одещині.

"На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня України.