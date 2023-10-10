Сили оборони знищили 27 із 36 "шахедів", які атакували Україну вночі
У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними безпілотниками типу Shahed
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
За інформацією військових, росіяни здійснювали пуски безпілотників з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Як уточнили в Силах оборони півдня України, ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах. Безпілотники заходили на удар кількома групами протягом майже трьох годин з різних напрямків.
Силами й засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України вдалося знищити 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема, один безпілотник знищили на Миколаївщині, 3 - на Херсонщині, 23 - на Одещині.
"На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня України.
- У ніч на 10 жовтня з Чорного моря у південному та східному напрямках рашисти запускали декілька груп "шахедів", також активною була ворожа авіація.
- Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження російських військових, їхнього озброєння та військової техніки. А підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.
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