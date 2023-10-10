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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Сили оборони знищили 27 із 36 "шахедів", які атакували Україну вночі

10 жовтня, 2023 вiвторок
08:05
Війна з Росією Шахед

У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними безпілотниками типу Shahed

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією військових, росіяни здійснювали пуски безпілотників з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

Як уточнили в Силах оборони півдня України, ворог вдався до масованої дронової атаки по південних регіонах.  Безпілотники заходили на удар кількома групами протягом майже трьох годин з різних напрямків. 

Силами й засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України вдалося знищити 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Зокрема, один безпілотник знищили на Миколаївщині, 3 - на Херсонщині, 23 - на Одещині.

"На жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі регіону. Але люди не постраждали", - додали в Силах оборони півдня України.

  • У ніч на 10 жовтня з Чорного моря у південному та східному напрямках рашисти запускали декілька груп "шахедів", також активною була ворожа авіація.
  • Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження російських військових, їхнього озброєння та військової техніки. А підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.
ППО
Одещина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Військові новини
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