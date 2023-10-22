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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Російська армія за добу втратила 18 танків, 15 артсистем і майже тисячу солдатів, - Генштаб
Оновлено

Російська армія за добу втратила 18 танків, 15 артсистем і майже тисячу солдатів, - Генштаб

22 жовтня, 2023 неділя
08:05
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом ще однієї доби війни українські захисники відбили більше ніж 60 ворожих атак на фронті, водночас російська армія втратила 980 своїх військових

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 293 830 (+980)
  • танків ‒ 5081 (+18)
  • бойових броньованих машин ‒ 9631 (+19)
  • артилерійських систем – 7032 (+15) 
  • РСЗВ – 825 (+3) 
  • засобів ППО ‒ 549 (+1)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 1535 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13)
  • спеціальної техніки ‒ 991 (+1)

Сили оборони за добу відбили понад 60 атак росіян на ключових напрямках фронту

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень.

Так, за даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Вночі росіяни атакували Україну авіацією, ракетами та БПЛА

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні безпілотники типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 "шахеди".

Авіаційних ударів зазнали Спірне, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Новокалинове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Антонівка, Бургунка, Миколаївка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ завдали ударів по 33 об'єктах окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Ввечері суботи, 21 жовтня, російські терористи обстріляли Харківську область. Ракета влучила у термінал "Нової пошти", унаслідок чого загинули 6 людей, 16 отримали поранення.
Україна
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Куп'янськ
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