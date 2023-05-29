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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу знищили 430 російських військових та 61 безпілотник, - Генштаб ЗСУ
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Сили оборони за добу знищили 430 російських військових та 61 безпілотник, - Генштаб ЗСУ

29 травня, 2023 понедiлок
09:06
Війна з Росією дрон Shahed-136, атака на Київ 29.05.2023

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 207 030 військових загиблими та понад 3 тис. безпілотників

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.  

втрати росії станом на 29.05.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно становлять: 

  • Особового складу ‒ близько 207 030 (+430 за добу) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 3801 (+4) одиниці 
  • Бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11) 
  • Артилерійських систем – 3435 (+10) 
  • РСЗВ – 575 (+1) 
  • Засобів ППО ‒ 331 (+2)
  • Літаків – 313 (+0) 
  • Гелікоптерів – 298 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61)
  • Крилатих ракет ‒ 1056
  • Кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15)
  • Спеціальної техніки ‒ 453 (+2)
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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