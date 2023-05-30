Сили ППО цієї ночі знищили 29 із 31 БПЛА, які запустили росіяни
Уночі на 30 травня російське військо вчергове атакувало територію України. Ворог запустив 31 "шахед"
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграмі.
"У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 04:30 російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Так, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.
Крім Києва та області, ППО працювала на Черкащині.
"Ми фіксували масований проліт БПЛА противника над нашою територією. Працювали сили ППО. На щастя, минулось без надзвичайних ситуацій", - заявив очільник ОВА Ігор Табурець.
Вночі оборонці неба також збили дрон над Дніпропетровщиною та два "шахеди" над Миколаївщиною.
- У ніч на 30 травня українські сили ППО знищили в районі Києва 20 "шахедів", уламки влучили у багатоповерхівку. Внаслідок цього одна людина загинула, є постраждалі, зафіксовані пожежі та руйнування.
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