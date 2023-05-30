Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у телеграмі.

"У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 04:30 російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Так, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БПЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Крім Києва та області, ППО працювала на Черкащині.

"Ми фіксували масований проліт БПЛА противника над нашою територією. Працювали сили ППО. На щастя, минулось без надзвичайних ситуацій", - заявив очільник ОВА Ігор Табурець.

Вночі оборонці неба також збили дрон над Дніпропетровщиною та два "шахеди" над Миколаївщиною.