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У Києві та кількох суміжних областях оголошено повітряну тривогу. Працює ППО. Текстовий онлайн

30 травня, 2023 вiвторок
02:23
Новини повітряна тривога

У Києві, області, а також на Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині оголошено повітряну тривогу. Працює ППО

Крім Київщини, про загрозу повітряної атаки повідомили у центральних та північних областях, зокрема у Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Згодом додалась і Житомирщина.

Тривога поширювалась водночас з півдня та півночі. Але близько 01:40 для мешканців Миколаївської та Херсонської областей пролунав відбій.

У столиці сигнал тривоги спрацював о 02:06. Близько 02:20 кияни повідомили про звуки вибухів, які лунають у Києві. У Київській міській адміністрації попередили, що працює ППО.

Хронологія:
02:59
30 травня, 2023 вiвторок

Кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні звуки вибухів у Києві.

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02:52

Кличко заявив, що через падіння уламків палає приватний будинок у Дарницькому районі.

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02:46

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що служби прямують на виклик у Подільський та Голосіївський райони столиці.

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