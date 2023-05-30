Кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні звуки вибухів у Києві.
У Києві та кількох суміжних областях оголошено повітряну тривогу. Працює ППО. Текстовий онлайн
У Києві, області, а також на Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині оголошено повітряну тривогу. Працює ППО
Крім Київщини, про загрозу повітряної атаки повідомили у центральних та північних областях, зокрема у Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Згодом додалась і Житомирщина.
Тривога поширювалась водночас з півдня та півночі. Але близько 01:40 для мешканців Миколаївської та Херсонської областей пролунав відбій.
У столиці сигнал тривоги спрацював о 02:06. Близько 02:20 кияни повідомили про звуки вибухів, які лунають у Києві. У Київській міській адміністрації попередили, що працює ППО.
Кличко заявив, що через падіння уламків палає приватний будинок у Дарницькому районі.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що служби прямують на виклик у Подільський та Голосіївський райони столиці.
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