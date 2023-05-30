Крім Київщини, про загрозу повітряної атаки повідомили у центральних та північних областях, зокрема у Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській. Згодом додалась і Житомирщина.

Тривога поширювалась водночас з півдня та півночі. Але близько 01:40 для мешканців Миколаївської та Херсонської областей пролунав відбій.

У столиці сигнал тривоги спрацював о 02:06. Близько 02:20 кияни повідомили про звуки вибухів, які лунають у Києві. У Київській міській адміністрації попередили, що працює ППО.