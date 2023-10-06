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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили ППО знищили 25 із 33 ворожих безпілотників
Оновлено

Сили ППО знищили 25 із 33 ворожих безпілотників

6 жовтня, 2023 п'ятниця
08:05
Війна з Росією збитий "Шахед"

В ніч проти 6 жовтня російські терористи запустили ударні БПЛА по території України. Українські сили ППО знищили 25 ударних БПЛА типу Shahed

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що окупанти атакували Україну із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БПЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 33 дронів, які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

"До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
 
Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 25 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської,  Черкаської та Житомирської областей.

Спершу Сили оборони півдня повідомили, що на Одещині та Миколаївщині знищили 11 дронів.

Зазначається, що чергову масову атаку ворог спрямував з Криму по різних регіонах України.

Натомість сили протиповітряної оборони знищили 11 дронів на півдні:

  • 3 - Одещина,
  • 8 - Миколаївщина.

Крім цього, як зазначають ВМС ЗСУ, одним з підрозділів Військово-Морських Сил на півдні України знищено один Shahed-136.

  • У ніч на 6 жовтня російські загарбники запустили декілька груп "шахедів", які рухалися зі сходу та півдня у напрямку західної України. Є влучання у прикордонну і припортову інфраструктуру Подунав'я.
Україна
ППО
Одещина
Миколаївщина
ВМСУ
безпілотник
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