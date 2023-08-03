Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував Україну з північного напрямку, а саме з Брянської області РФ.

Усього ворог випустив 15 безпілотників Shahed-136/131 та 7 розвідувальних дронів.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БПЛА знищено", - йдеться у повідомленні.