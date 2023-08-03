Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники

Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники

3 серпня, 2023 четвер
08:30
Війна з Росією збитий "Шахед"

В ніч на 3 серпня російські військові випустили по території України 22 ворожі безпілотники. Українська ППО знищила усі літальні апарати

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував Україну з північного напрямку, а саме з Брянської області РФ.

Усього ворог випустив 15 безпілотників Shahed-136/131 та 7 розвідувальних дронів.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БПЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч на 3 липня відбулася масштабна атака ворожих дронів: на Київщині ППО знищила майже півтора десятка "шахедів", попередньо обійшлось без жертв та руйнувань.
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Читайте також:
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
2 серпня, 2023 середа
ВМС України про удар по кораблях Чорноморського флоту РФ: не маємо жодного стосунку, не озброєні такими дронами
Андрій Холодов
2 серпня, 2023 середа
Нардеп Холодов пояснив свою відсутність в Україні з січня: не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради
Герасімов путін шойгу
2 серпня, 2023 середа
Міноборони РФ продовжує акцентувати увагу на ролі Герасимова у війні з Україною, - ISW
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.92
    Купівля 36.92
    Продаж 37.54
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
09:31
Оновлено
обстріл Херсону
Росіяни зранку вдарили артилерією по Херсону: поранено трьох пасажирів тролейбуса
09:30
Окупанти
На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
09:27
ЗСУ
У британській розвідці назвали один з факторів, який уповільнює контрнаступ ЗСУ
09:00
Огляд
кавун
Знову без херсонських. Чиї кавуни їдять українці та яка ціна баштанних
09:00
Партнерський матеріал
медіаспоживання
Як українці мігрують медіаспоживання в онлайн: зростання популярності ОТТ- сервісів та їх вплив на рекламу
09:00
Партнерський матеріал
Нова благодійна ініціатива "Країна рідних сердець" — збір 3 000 000 для ремонту дитячого опікового центру
08:52
людина спить
Покращують когнітивні функції та сповільнюють деменцію: вчені розповіли про вплив ароматів під час сну
08:50
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Вибори мають проходити після перемоги України, необхідні будуть і зміни в законодавстві
08:35
Після зіткнень між індуїстами та мусульманами в Нуху
На півночі Індії заблокували інтернет для боротьби з дезінформацією під час заворушень
08:19
прикордонники
Протягом липня ДРГ противника 4 рази намагалися проникнути через кордон на півночі України
08:08
Інфографіка
ЗСУ знищили втрати рф
За добу війни Росія втратила 620 солдатів, 35 дронів та 21 бойову бронемашину, - Генштаб ЗСУ 
08:07
OPINION
Мирослав Гай
Воювати доведеться всім
07:54
Секретар РНБО Олексій Данілов
Графіку і дедлайнів наступу ЗСУ не існує, ворог потужно підготувався, - Данілов
07:25
Огляд
Батьківщина-мати
Батьківщина-мати: як змінюють символіку найбільшої статуї Європи і чому монумент досі не демонтували
07:11
в'язниця
Марокканця ув'язнили на 5 років за критику короля у Facebook
07:00
Анонс
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій
06:52
евакуйовані з Нігеру
США частково евакуюють посольство через держпереворот у Нігері
06:39
Олексій Данілов
Данілов про можливість проведення виборів під час війни: не розумію, в який спосіб
06:23
в Індонезії затонув човен
В Уганді на озері Вікторія перекинувся човен: щонайменше 20 загиблих
05:58
Барак Обама
Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах
05:51
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Ворог здійснив 820-у атаку на Київ: ППО знищила майже півтора десятка "шахедів"
05:20
Жозеп Боррель
Росія використовує зерно як зброю для створення нових залежностей у світі, - Боррель
04:52
Крим вибухи
Росія блокує інформацію про удари по Криму, щоб не сіяти паніку, - ISW
03:58
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: армія РФ перенапружена і починає відступати, - NYT
03:30
Держдепартамент США
У США прокоментували очікування від саміту щодо української Формули миру
03:02
Дональд Трамп
Трамп заявив, що за усіма звинуваченнями може отримати 561 рік ув'язнення
02:34
Ігор Гіркін Стрєлков
Слідство у Росії засекретило справу терориста Гіркіна
01:52
Грузія ЄС
Грузія обмежує експорт до Росії та Білорусі авто зі США та ЄС
01:24
На фото: система ППО
США вперше дозволили продаж системи ППО "Праща Давида" з Ізраїлю за кордон
00:56
У країнах Балтії синхронізували енергосистеми і домовились про відключення від спільного простору з РФ та Білоруссю
00:42
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ, чемпіонат Англії
Український футболіст Зінченко показав фото новонародженої доньки
00:30
Атака на синагогу в Пітсбурзі
У США винесли смертний вирок чоловіку, який вбив 11 людей у синагозі
00:27
Польща солідарна з Україною
У МЗС Польщі наголосили, що відносини з Україною повинні ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів
2023, середа
2 серпня
23:58
Оновлено
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
Трьом депутатам Київради суд обрав запобіжні заходи. За версією ДБР, вони упродовж року не з'являлись на військову службу
23:51
Оновлено
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:01
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла російську тенісистку на турнірі WTA
22:56
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 серпня
22:18
Мелітополь
У центрі Мелітополя прогримів вибух
22:03
Володимир Зеленський
Робимо максимум, щоб збільшити постачання систем ППО, - Зеленський
21:58
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко проведе бій за титул WBC проти непереможного американця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV