Сили ППО знищили вночі над Україною 22 безпілотники
В ніч на 3 серпня російські військові випустили по території України 22 ворожі безпілотники. Українська ППО знищила усі літальні апарати
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що противник атакував Україну з північного напрямку, а саме з Брянської області РФ.
Усього ворог випустив 15 безпілотників Shahed-136/131 та 7 розвідувальних дронів.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони усі ворожі БПЛА знищено", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 3 липня відбулася масштабна атака ворожих дронів: на Київщині ППО знищила майже півтора десятка "шахедів", попередньо обійшлось без жертв та руйнувань.
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