Сили ППО знищили вночі над Україною 3 ворожі дрони
В ніч на 12 серпня російські військові випустили по території України 5 ворожих безпілотників. Українська ППО знищила 3 дрони
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що вночі 12 серпня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БПЛА "Shahed-136/131".
За даними Повітряних сил, 3 "шахеди" було знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області.
- 10 серпня російські військові здійснили 92 удари по 23 населених пунктах Запорізької області. Обстрілювали з артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню, безпілотників.
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