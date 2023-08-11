Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина

За минулу добу ворог здійснив 10 обстрілів. Під удар потрапили Семенівська, Новгород-Сіверська громади. Били з артилерії та скидали вибуховий пристрій з безпілотника. Руйнувань і жертв немає.

Сумщина

Учора впродовж доби росіяни здійснили 34 обстріли 23 населених пунктів восьми громад. Застосовували ракети типу НАР, міномети, артилерію, гранатомети, кулемети, скидали ВОГ з безпілотника. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури.

Також уночі та вранці ворог 5 разів обстріляв прикордонні пункти Сумщини. Людських втрат і руйнувань немає.

Дніпропетровщина

Під обстрілами важкої артилерії опинилися Нікополь і Мирівська громада. Пошкоджено п'ять приватних будинків, понівечено господарські споруди.

Запорізька область

Минулої доби російські військові здійснили 92 удари по 23 населених пунктах області. Обстрілювали з артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню, безпілотників. Унаслідок ворожих ударів загинули 66-річна жінка у Запоріжжі та 70-річна жінка в Преображенці. Також поранення дістали 4 дитини віком від 3 до 14 років, а також 71-річний житель Преображенки та 85-річна жителька Малої Токмачки та ще 21 людина віком від 18 до 85 років. Крім того, надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель та об'єктів соцінфраструктури.

Харківщина

Росіяни з мінометів та артилерії завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського району. В останньому обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Крім того, учора ворог керованою авіабомбою поцілив по селищу Подоли, унаслідок чого було зруйновано житловий будинок та загинула 60-річна жінка, 60-річний чоловік отримав поранення. Також поранення дістала ще одна людина.

Луганщина

За добу ворог здійснив 157 обстрілів. З авіації обстріляв три населені пункти, ще два населених пункти зазнали обстрілів з артилерії.

Донеччина

Під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів регіону. Унаслідок цього дев'ять людей дістали поранення. Також пошкоджено 44 житлових будинки (5 багатоквартирних), 2 цехи заводу "Донмед", 2 цивільних автівки, будівля ЦНАПу, будівля РАГСу, котельня, магазин і будівля ВГРЗ.

Миколаївщина

Учора ворог бив з артилерії по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також було завдано удару по місту Очаків: пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Також було зафіксовано обстріли Куцурубської громади, унаслідок яких пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа.

Херсонщина

Минулої доби росіяни здійснили 60 обстрілів по 26 населених пунктах області. Пошкоджено приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району, територію заводу та медичного закладу в Херсоні.

Під артилерійськими ударами опинилася Білозерка. Травмовано шестеро людей, одна з них має тяжкі поранення. Їх госпіталізували.

Також зранку у Комишанах росіяни вдарили по житловому будинку, унаслідок чого 50-річна, 65-річна та 84-річна жінки дістали поранення, їх госпіталізували та надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, з безпілотника скинули вибухівку на центр видачі гумдопомоги в Бериславі. Постраждалих немає.