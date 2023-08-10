Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поінформував, що станом на 20:22 вже відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок російського обстрілу. Крім того, було пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний та освітній заклад.

Раніше він уточнив, що одна людина загинула, також відомо про п'ятьох постраждалих.

Станом на 19:49 було відомо про двох постраждалих.

"Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу", - написав Куртєв.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Раніше Куртєв повідомив, що росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого зайнялася пожежа.

"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

На місці обстрілу працюють відповідні служби.