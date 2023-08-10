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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

РФ ударила по Запоріжжю: загинула людина, щонайменше 9 постраждалих

10 серпня, 2023 четвер
20:29
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Російські терористи у четвер, 10 серпня, обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок чого одна людина загинула та щонайменше дев'ятеро зазнали поранень

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв поінформував, що станом на 20:22 вже відомо про дев'ятьох постраждалих внаслідок російського обстрілу. Крім того, було пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний та освітній заклад. 

Раніше він уточнив, що одна людина загинула, також відомо про п'ятьох постраждалих.

Станом на 19:49 було відомо про двох постраждалих.

"Людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу", - написав Куртєв. 

обстріл Запоріжжя

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Раніше Куртєв повідомив, що росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури, внаслідок чого зайнялася пожежа. 

"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

обстріл Запоріжжя

Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

На місці обстрілу працюють відповідні служби. 

  • Увечері 9 серпня росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Унаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 3 людини, ще 9 отримали поранення, серед них одна дитина.
  • 10 серпня стало відомо, що серед загиблих були дві дівчини-музикантки, доньки нацгвардійців. 

Україна
Запоріжжя
російська армія
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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