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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинули 2 людини, ще одну вдалося реанімувати

9 серпня, 2023 середа
21:37
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Увечері 9 серпня росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. За останніми даними, загинуло двоє людей, ще сім постраждали

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Першочергово інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну особу вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції", - написав він у телеграм-каналі. 

За інформацією Клименка, рятувальники оперативно загасили пожежу в господарчій будівлі. Поліція поквартирно обійшла житлові будинки. Загиблих або травмованих не виявили. Постраждали ті люди, які в час прильоту перебували на вулиці. 

Раніше про трьох загиблих повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ще раніше Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару зруйновано храм і торговельні точки у Шевченківському районі міста.

обстріл Запоріжжя

Фото: Запорізька областна військова адміністрація

 

"Наразі відомо про 3 загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки. Працюємо над ліквідацією наслідків справи рук країни-терориста", - написав він.

На удар по Запоріжжю в телеграм-каналі відреагував президент України Володимир Зеленський. 

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", - написав він.

Про ракетний удар о 20:14 повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється", – написав він.

Юрій Малашко додав, що, за попередніми даними, відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури. 

Повітряну тривогу в Запорізькій області 9 серпня оголосили о 19:43. Відбій повітряної тривоги - о 20:23.

  • Російська окупаційна армія у середу, 9 серпня, обстріляла дитячий садок у Херсоні. Унаслідок цього поранено одну людину.
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