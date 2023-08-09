Росіяни вдарили по дитсадку у Херсоні, є поранений
Російська окупаційна армія у середу, 9 серпня, обстріляла дитячий садок у Херсоні, внаслідок чого поранення отримала одна людина
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що по дитсадку російська армія вдарила з артилерії. Внаслідок ворожого обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар. Йому надають медичну допомогу.
- За добу вівторка, 8 серпня, російські військові завдали ударів по 9 областях України. Унаслідок атак загинули 3 людини, 22 отримали поранення різної тяжкості.
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