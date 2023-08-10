Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці Матвіївського сільського центру культури і дозвілля.

"Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата - Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку дівчата виступали сольно у гурті "Діамант", а потім утворили дует "Similar girls" та стали учасницями "cover band Gems".

За інформацією 23-ї окремої бригади ОГП "Хортиця" Національної гвардії України, дівчата були доньками нацгвардійців.

"Талановиті доньки наших військових, які створили свій власний гурт "Similar Girl" використали свій творчий потенціал та записали зворушливе відео для своїх батьків, які зараз боронять Батьківщину на запорізькому напрямку", - вказали військові.

На відео дівчата виконують українську народну пісню "Засинає чорний ліс".