Сильний вітер й тепла погода у більшості регіонах України: прогноз на 21 грудня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у четвер значних опадів на території України не передбачається.

"Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка", - йдеться у повідомленні.

Натомість у західних регіонах буде сильний південно-західний вітер. На решті території - помірний. Температура повітря на сході коливатиметься у межах +1…+4 °C. У більшості областей України ще трохи тепліше, завтра +4…+8 °C, на крайньому півдні до +10 °C.

У Києві без опадів

"У Києві у четвер очікується ще порівняно тепла погода, до +4 °C, без істотних опадів", - написала синоптик.