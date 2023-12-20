Сильний вітер й тепла погода у більшості регіонах України: прогноз на 21 грудня від Наталки Діденко
У четвер, 21 грудня, у більшості областей України очікується тепла погода, температура коливатиметься у межах +1…+10 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер значних опадів на території України не передбачається.
"Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка", - йдеться у повідомленні.
Натомість у західних регіонах буде сильний південно-західний вітер. На решті території - помірний. Температура повітря на сході коливатиметься у межах +1…+4 °C. У більшості областей України ще трохи тепліше, завтра +4…+8 °C, на крайньому півдні до +10 °C.
У Києві без опадів
"У Києві у четвер очікується ще порівняно тепла погода, до +4 °C, без істотних опадів", - написала синоптик.
- До кінця тижня і на Різдво погода в Україні змінюватиметься від відносно теплої з невеликими локальними опадами до похолодання з дощем і мокрим снігом.
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