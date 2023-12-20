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Головна Суспільство Сильний вітер й тепла погода у більшості регіонах України: прогноз на 21 грудня від Наталки Діденко

Сильний вітер й тепла погода у більшості регіонах України: прогноз на 21 грудня від Наталки Діденко

20 грудня, 2023 середа
13:29
Суспільство Новини Західної України

У четвер, 21 грудня, у більшості областей України очікується тепла погода, температура коливатиметься у межах +1…+10 °C

Про це інформує синоптик Наталка Діденко. 

Зазначається, що у четвер значних опадів на території України не передбачається. 

"Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка", - йдеться у повідомленні. 

Натомість у західних регіонах буде сильний південно-західний вітер. На решті території - помірний. Температура повітря на сході коливатиметься у межах +1…+4 °C. У більшості областей України ще трохи тепліше, завтра +4…+8 °C, на крайньому півдні до +10 °C.

У Києві без опадів

"У Києві у четвер очікується ще порівняно тепла погода, до +4 °C, без істотних опадів", - написала синоптик.

  • До кінця тижня і на Різдво погода в Україні змінюватиметься від відносно теплої з невеликими локальними опадами до похолодання з дощем і мокрим снігом.
Україна
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