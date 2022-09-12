Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Що стосується російської влади, то очевидно, що вони не справляючись на полі бою, вдаються до такого боягузливого підходу, як нанесення здалеку терористичних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури України. Це є актом тероризму та воєнним злочином з боку РФ, тому що у наслідок цих ударів страждають мирні люди. І найцинічніше те, що удари були завдані у річницю терористичної атаки по США, що показує слабкість та боягузливість російської влади", - підкреслив адвокат.



Микола Полозов зазначив, що в умовах, коли російська армія зазнає поразки та один за одним ЗСУ звільнюють населені пункти, радість у російських пабліках та з боку пропагандистів, щодо завданих ударів 11 вересня, показує всю низькість цих людей та їх моральний облік.



"У Росії були можливості завдавати подібні удари й раніше, а те, що вони сталися 11 вересня, я вважаю, невипадковістю. До того ж Кремлю зазвичай приписують прихильність до символічних дат. Тому, це неспівпадіння, а свого роду "листівка" американцям, тим самим говорячи, що ви воюєте з нами через Україну, а також за наративами російських пропагандистів, поразка та втеча російських вояк обумовлюється виключно тим, що вони воюють з НАТО. Таким чином у трагічну річницю Росія відправляє США "листівку", завдаючи терористичні удари по цивільній інфраструктурі України", - прокоментував Полозов.

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