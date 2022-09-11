Підрозділи Повітряних Сил збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині та 2 – на Полтавщині, - ПК "Схід"
Підрозділи повітряного командування "Схід" збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині, з них 5 – Х-101, 2 – Калібр, ще кілька - на Полтавщині
Про це повідомляє пресслужба ПК "Схід".
"Противником ввечері неділі нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що українські військові збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.
- На Півночі, Сході й у центрі України 11 вересня виникли перебої з електро- й водопостачанням через російські обстріли. Перебої з електро- й водопостачанням виникли на Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Полтавщині.
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