Про це повідомляє пресслужба ПК "Схід".

"Противником ввечері неділі нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що українські військові збили 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині.

На Півночі, Сході й у центрі України 11 вересня виникли перебої з електро- й водопостачанням через російські обстріли. Перебої з електро- й водопостачанням виникли на Сумщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та Полтавщині.

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