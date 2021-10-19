Син Шефіра за роботу помічником нардепа отримав з бюджету близько 600 тис. грн, - журналісти
Син першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра, Микита Шефір за майже два роки роботи у Верховній Раді отримав близько 600 тисяч гривень
Про це йдеться у розслідуванні BIHUS info.
Микита працює помічником народного депутата з фракції "Слуга народу" Юрія Кісєля. За даними розслідувачів, Микита Шефір "отримує регулярні виплати з бюджету".
"Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень", – йдеться в розслідуванні.
Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень, вважають журналісти. При цьому парламентські кореспонденти видання заявили, що практично не бачили Микиту у будівлі Верховної Ради.
Сам Микита Шефір у розмові з журналістами порадив звернутися до Кісєля щодо відповіді на питання про його обов'язки як помічника нардепа.
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