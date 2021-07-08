Синоптик Наталка Діденко попередила про посилення спеки та антициклон

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

“Антициклон врешті решт дійшов до України. У п'ятницю дощів в нас не буде. Проте спека посилюється”, - повідомила синоптик.

Так, 9 липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29°C...+33°C.

Далі буде ще вище.





За словами пані Діденко, найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30°C...+35°C.

У Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30°C.

Спека в столиці триватиме й далі.





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