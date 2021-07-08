Синоптик Наталка Діденко попередила про посилення спеки та антициклон
В Україні 9 липня спека посилиться, проте дощів не варто очікувати
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
“Антициклон врешті решт дійшов до України. У п'ятницю дощів в нас не буде. Проте спека посилюється”, - повідомила синоптик.
Так, 9 липня протягом дня стовпчики термометрів у більшості областей України підніматимуться до +29°C...+33°C.
Далі буде ще вище.
За словами пані Діденко, найближчими днями, і на наступному тижні також, буде спекотно, особливо в східній частині України, до +30°C...+35°C.
У Києві 9 липня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30°C.
Спека в столиці триватиме й далі.
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