Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook.

"Неділя в Україні буде із дощами, мокрим снігом, періодично навіть із сильними опадами - циклон!. Погода - складна, впливатиме і на дорожні ситуації, і на голови, і на настрій. Щоб не хнюпити носа - порадую високою весняною температурою) Очікується завтра +7+12, на півдні до +15 градусів", - спрогнозувала Наталка Діденко.

Водночас вона додала, що 11 грудня в західних областях йтиме мокрий сніг, який стане можливим через похолодання, яке очікується на заході до 2 тепла - 2 морозу. В східних областях у неділю опадів не очікується. У Києві 11 грудня передбачається один з найтепліших днів, до +10 градусів. Але йтиме дощ.

"З вівторка-середи очікується похолодання!" - попередила Наталка Діденко.

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