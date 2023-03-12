Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.

За її словами, 13 березня антициклон з центром над Чорним морем зумовить майже скрізь в Україні суху погоду, а на сході, півдні та в центрі – навіть сонячну. На півночі без істотних опадів, більше хмарності, окрім Сумщини.

У західних областях хмарно, на Волині та Рівненщині можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня завтра підвищиться, очікується +5...+10 градусів.

У Києві 13 березня опади малоймовірні. Вночі -1...-3 градуси, вдень потепліє до +7 градусів.

"У вівторок тепла в Україні ще побільшає, в західних областях ймовірно до +15...+17 градусів! Хто сьогодні змерз і кого засмутив сніг, потерпіть, завтра-післязавтра буде краще", - спрогнозувала Наталка Діденко.