Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України повернеться тепла погода
Після похолодання в Україні почне зростати температура повітря, яка 14 березня подекуди досягне +15...+17 градусів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у telegram.
За її словами, 13 березня антициклон з центром над Чорним морем зумовить майже скрізь в Україні суху погоду, а на сході, півдні та в центрі – навіть сонячну. На півночі без істотних опадів, більше хмарності, окрім Сумщини.
У західних областях хмарно, на Волині та Рівненщині можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня завтра підвищиться, очікується +5...+10 градусів.
У Києві 13 березня опади малоймовірні. Вночі -1...-3 градуси, вдень потепліє до +7 градусів.
"У вівторок тепла в Україні ще побільшає, в західних областях ймовірно до +15...+17 градусів! Хто сьогодні змерз і кого засмутив сніг, потерпіть, завтра-післязавтра буде краще", - спрогнозувала Наталка Діденко.
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