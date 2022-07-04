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Синоптик Наталка Діденко розповіла, скільки в Україні ще триматиметься спека

4 липня, 2022 понедiлок
14:26
Суспільство спека

У середу, 6 липня, зниження температури очікується в західних областях України, а 7 липня - у північних та центральних

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко написала у facebook

За її словами, у вівторок, 5 липня, спека в Україні триватиме. Вдень 5-го липня стовпчики термометрів підніматимуться до +28+34 градусів. Вночі очікується +17+22 градуси. У Києві пануватиме суха спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси.

"Дощів буде мало - короткочасні грозові місцями пройдуть лише в західних областях, та й то, окрім Тернопільщини та Хмельниччини", - попередила Наталка Діденко. 

Вона додала, що спека послабне 6 липня у західних областях, а 7 липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних та центральних областях. На Півдні та Сході України сильна спека ще триватиме.

"Тому використовуйте всі розумні та доступні способи зменшувати ризики негативного впливу зависокої температури повітря, пийте багато води, ховайтеся у тінь, їжте сезонні природні вітаміни, читайте лише перевірені джерела, тримайте тіло й настрій у рівновазі", - закликала Наталка Діденко. 

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Хмельниччина
Київщина
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
Тернопільщина
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