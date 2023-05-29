Сирський відвідав позиції ЗСУ на Лиманському напрямку: визначив завдання на підготовку до контрнаступу
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції ЗСУ на Лиманському напрямку, де зустрівся з командирами частин та підрозділів
Про це генерал повідомив у Telegram.
"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", - написав Сирський.
Він зазначив, що зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих точках фронту.
"Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті", - повідомив генерал.
За його словами, скоро настане той час, коли ЗСУ перейдуть до активних наступальних дій, тож Сирський "визначив конкретні завдання на підготовку до них".
Також генерал роздав нагороди воїнам, які найкраще проявили себе в бою.
- Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк казав, що контрнаступ ЗСУ вже триває.
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