Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів, - Подоляк
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що наступ триває вже кілька днів. Бойові дії розтягнулися на 1,5 тисячі кілометрів уздовж кордону з РФ
Про це Подоляк розповів в ефірі італійського телеканалу Rai.
"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Ми будемо використовувати ту зброю, яку нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, окупованих Москвою, включно з Донбасом і Кримом", — сказав Подоляк.
Посадовець зазначив, що Україна не завдаватиме ударів по території Росії та підкреслив, що винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір України та досягти значних успіхів.
"Якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - сказав він.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.11
Купівля 37.11Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.86
- Актуальне
- Важливе