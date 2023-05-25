Контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів, - Подоляк

Про це Подоляк розповів в ефірі італійського телеканалу Rai.

"Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Ми будемо використовувати ту зброю, яку нам дали, щоб знищити позиції РФ на територіях, окупованих Москвою, включно з Донбасом і Кримом", — сказав Подоляк.

Посадовець зазначив, що Україна не завдаватиме ударів по території Росії та підкреслив, що винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір України та досягти значних успіхів.

"Якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", - сказав він.