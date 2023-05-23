"Є необхідний мінімум озброєнь": Буданов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має необхідний мінімум озброєнь, аби розпочати контрнаступ
Про це Буданов розповів у інтерв'ю японському телеканалу NHK.
За його словами, Збройні Сили України мають необхідний мінімум озброєнь і контрнаступ розпочнеться найближчим часом.
"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться найближчим часом", - сказав Буданов.
Водночас він зауважив, що для того, аби вибити РФ з тимчасово окупованих територій необхідно більше зброї.
"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", - наголосив Буданов.
- 24 квітня Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до найзнаковішої для себе битви в новітній історії.
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