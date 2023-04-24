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Війна з Росією: хроніка
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Буданов заявив, що Україна вже наближається до знакової битви для новітньої історії

24 квітня, 2023 понедiлок
11:42
Війна з Росією

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна наближається до знакової битви для новітньої історії

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Буданов.

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", – заявив начальник Головного управління розвідки.

Щодо відсутності бажаного успіху під час майбутньої битви Буданов сказав: "Ймовірність будь-чого може існувати. Чи станеться це? Доля України – в руках України. Хто б нас до чогось спонукав, не спонукав – вирішувати нам. Ось це моя вам відповідь".

У такому випадку розвідник припускає, що західні союзники можуть сповільнити чи призупинити постачання військової допомоги, проте це станеться не найближчим часом.

"Теоретично – можуть. Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже понад рік. Так, ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась з країн (не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом узятих) вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але зрештою я думаю, що так не станеться", – наголосив очільник ГУР і додав, що "хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги, але будемо виходити з того, що маємо".

  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі. Також він пояснив, чому російська армія попри значні втрати намагається захопити Бахмут.
  • У ГУР повідомили, що Китай наразі не передав жодного набою Росії та не готується цього зробити. 
  • Буданов припускає заколот у Кремлі проти диктатора Володимира Путіна у разі поразки у війні проти України, але суспільство навряд чи його побачить.  
Україна
ЗСУ
ГУР
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Кирило Буданов
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