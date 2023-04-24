Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Буданов.

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", – заявив начальник Головного управління розвідки.

Щодо відсутності бажаного успіху під час майбутньої битви Буданов сказав: "Ймовірність будь-чого може існувати. Чи станеться це? Доля України – в руках України. Хто б нас до чогось спонукав, не спонукав – вирішувати нам. Ось це моя вам відповідь".

У такому випадку розвідник припускає, що західні союзники можуть сповільнити чи призупинити постачання військової допомоги, проте це станеться не найближчим часом.

"Теоретично – можуть. Чи станеться це насправді – я так не думаю станом на зараз. Крім того, все ж таки у нас щось є. І з цим ми ведемо війну вже понад рік. Так, ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась з країн (не думаю, що ваше питання стосується всіх країн разом узятих) вирішить сповільнити темпи – хтось замінить це місце. Будемо шукати варіанти. Але зрештою я думаю, що так не станеться", – наголосив очільник ГУР і додав, що "хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги, але будемо виходити з того, що маємо".