У ГУР пояснили, чому росіяни попри значні втрати намагаються захопити Бахмут

Про це він розповів у інтерв'ю для РБК-Україна.

"Це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається", - сказав він.

Також Буданов додав, що туди зокрема додається те, що свого часу Пригожин заявив, що він Бахмут візьме.

На питання щодо ситуації у Вугледарі, він заявив, що це "дуже показова історія" і великої загрози захоплення міста немає.

"Вона показова за всіма аспектами – починаючи від того, хто вів там наступ, і закінчуючи тим, до чого вони прийшли", - зазначив він.