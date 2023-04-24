У ГУР пояснили, чому росіяни попри значні втрати намагаються захопити Бахмут
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому російська армія попри значні втрати намагається захопити Бахмут
Про це він розповів у інтерв'ю для РБК-Україна.
"Це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається", - сказав він.
Також Буданов додав, що туди зокрема додається те, що свого часу Пригожин заявив, що він Бахмут візьме.
На питання щодо ситуації у Вугледарі, він заявив, що це "дуже показова історія" і великої загрози захоплення міста немає.
"Вона показова за всіма аспектами – починаючи від того, хто вів там наступ, і закінчуючи тим, до чого вони прийшли", - зазначив він.
- 24 квітня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
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