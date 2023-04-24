Про це він розповів у інтерв'ю для РБК-Україна.

На запитання, чи він вірить у те, що навіть у разі фактичної поразки Росії, якщо Україна вижене росіян за наші державні кордони, там може бути якийсь бунт проти Путіна саме на рівні еліт, Буданов відповів: "Ні, варіанти трансферу влади вони розглядали і вже понад рік розглядають, але не можуть ніяк до цього прийти. Це абсолютно інше для нас питання. Чи може дворцовий заколот бути? Може".

Проте, за словами начальника ГУР, суспільство його не побачить.

"Максимум – скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки, як це було в 1930-ті роки, пам'ятаєте? Це усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде", - сказав він.

Розвідник також змоделював, як може непомітно пройти заколот проти Путіна.

"До прикладу, з'явиться повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – "король умер, да здравствует король!" - припускає він.

Крім того, військово-політичні еліти Росії вже проговорюють кандидатури його наступника. За словами Буданова, там не одна кандидатура. Проте він не називає їх.