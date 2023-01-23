Ситуація страшна, щохвилини чути вибухи, - журналіст Еспресо про поїздку у Бахмут
Журналіст Еспресо Артем Лагутенко зазначив, що у Бахмуті немає світла, газу, опалення, інтернету та мобільного зв'язку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація у Бахмуті дійсно страшна. Люди там не живуть, там люди виживають. Бахмут - це суцільна арена ведення бойових дій, у місті немає жодного безпечного будинку, жодної безпечної вулиці. Щохвилини чути вибухи, щохвилини десь поруч прилітає ворожий снаряд. На околицях міста чути стрілецькі бої", - зауважив Лагутенко.
Журналіст Еспресо також додав, що за різними даними у Бахмуті ще залишається від 5 до 8 тисяч цивільного населення, люди відмовляються виїжджати з міста.
"У Бахмуті немає світла, газу, опалення, інтернету та мобільного зв'язку. Єдине місце, де є життя - це кілька пунктів незламності та об'єкти, де роздається гуманітарна допомога. Перебувати у Бахмуті дуже небезпечно. Під час війни ми побували у багатьох прифронтових населених пунктах, але такого відчуття, як після Бахмута, я не спостерігав ніде - це як ходити по мінному полю", - додав Лагутенко.
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