ISW: Оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою, попри її ціну для України

Про це мовиться у звіті від експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці стверджують, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою, незважаючи на ціну, яку платить Україна. Якби росіяни легко взяли місто, то втрати були б більшими.

"Сам Бахмут не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська зайняли його відносно швидко й без особливих затрат, це змусило б Київ поспішно будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - зазначили в ISW.

В тексті також наголошують, що українські військові вже використовували подібну модель ведення бою.

"На початку літа 2022 року російські війська впродовж кількох місяців намагалися прорвати ефективну українську оборону в Сєвєродонецьку і Лисичанську. Росіяни захопили Лисичанськ тільки після організованого відходу українських військ з цього району. Однак захоплення Лисичанська та адміністративного кордону Луганської області швидко виявилося оперативно незначним для російських сил, а кінцевим результатом української оборони цього регіону стало вимушене завершення російського наступу на Луганщині, що призвело до загальної стагнації російських наступальних операцій на Донбасі влітку та восени 2022 року".

На думку аналітиків, оборона Бахмута Силами оборони, вірогідно, дасть подібний результат: росіяни перекидають в район особовий склад і техніку з травня 2022, і донині не досягли жодних значних успіхів.

"ISW не змінив свою оцінку, що російський наступ на Бахмут може бути кульмінаційним, однак українські сили стримують російські війська й техніку в місті, таким чином перешкоджаючи можливості Росії продовжувати наступ в інших частинах театру бойових дій".

Нагадаємо, за оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

Служба зовнішньої розвідки Німеччини висловила занепокоєння "значними втратами" Збройних сил України в боях за Бахмут Донецької області.

Військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан зазначив, що біля Бахмута ворог закидає своїми тілами позиції ЗСУ.

Пізніше військових експерт Сергій Згурець писав для Еспресо, що "Соледар та Бахмут виконують місію максимального знищення ворога. Генштаб оцінює той баланс, коли треба відходити і чи є потреба в цьому або лінія оборони дозволяє максимально завдавати збитків противнику".