Розвідка Німеччини висловила занепокоєння втратами ЗСУ в боях за Бахмут, назвавши їх значними
Служба зовнішньої розвідки Німеччини висловила занепокоєння "значними втратами" Збройних сил України в боях за Бахмут Донецької області
Про це пише SPIEGEL.
Згідно з повідомленням, Федеральна служба розвідки (BND) б'є на сполох через високі втрати української армії в боях за стратегічно важливе місто Бахмут на сході країни.
"Служба зовнішньої розвідки повідомила політикам безпеки в бундестазі на таємній зустрічі цього тижня, що українська армія нині щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях із російськими окупантами", - пише видання.
BND попередила, що взяття Бахмута росіянами матиме серйозні наслідки, оскільки це дозволить Росії просуватися далі вглиб країни. У BND також повідомили, що російська армія діє з нещадною жорстокістю під Бахмутом.
У розвідці Німеччини зазначили, що Росія кидає солдатів уперед, як гарматне м’ясо, "а великі втрати у власних збройних силах, мабуть, не відіграють жодної ролі в тактиці російської війни".
- За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.
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