Про це пише SPIEGEL.

Згідно з повідомленням, Федеральна служба розвідки (BND) б'є на сполох через високі втрати української армії в боях за стратегічно важливе місто Бахмут на сході країни.

"Служба зовнішньої розвідки повідомила політикам безпеки в бундестазі на таємній зустрічі цього тижня, що українська армія нині щодня втрачає тризначну кількість солдатів у боях із російськими окупантами", - пише видання.

BND попередила, що взяття Бахмута росіянами матиме серйозні наслідки, оскільки це дозволить Росії просуватися далі вглиб країни. У BND також повідомили, що російська армія діє з нещадною жорстокістю під Бахмутом.

У розвідці Німеччини зазначили, що Росія кидає солдатів уперед, як гарматне м’ясо, "а великі втрати у власних збройних силах, мабуть, не відіграють жодної ролі в тактиці російської війни".

За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.

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