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Головна війна з Росією Ворог намагається обійти Бахмут, але це не означає, що їм це вдасться, - військовий експерт Світан
Ексклюзив

Ворог намагається обійти Бахмут, але це не означає, що їм це вдасться, - військовий експерт Світан

19 січня, 2023 четвер
15:34
війна з Росією карта бойових дій 1801

Військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан зазначив, що біля Бахмута ворог закидає своїми тілами позиції ЗСУ

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Бахмут вони взяти не можуть, вони намагаються його обійти, але це не означає, що їм це вдасться. Вони намагаються обійти місто з півночі, утримуючи наші війська вздовж природних рубежів оборони – це річка Бахмутка, на ній починається Соледар. Ця точка у районі Солі й досі під контролем українських військ. Цей напрямок утримується ЗСУ", - зауважив Світан.

Військовий експерт також додав, що біля Бахмута розташована одна з трас, яка живить місто з боку Костянтинівки. Росіяни намагаються вийти на цю трасу та перерізати її, але в районі Кліщіївки ворога було зупинено.

"Проблем найближчим часом, як мінімум протягом місяця, українські війська не матимуть. Напрямки прогнозовані, де ворог може шляхом живої сили розпочати наступальні дії. Ці напрямки зрозумілі - з півдня, з боку Гуляйполя та Вугледара, росіяни можуть намагатися вийти у бік Курахового та Покровська, або з півночі придавити наше угруповання в районі Куп'янська та Сватового. Більше, виходячи з тих сил і засобів, які мають росіяни, ворог не зможе виконати жодного бойового завдання", - підкреслив Світан.

  • Напередодні розвідка Британії припустила, що українські військові, ймовірно, відійшли на нові оборонні позиції на захід від Соледара.
  • За оцінками американської розвідки, в районі українських міст Соледар і Бахмут тривають жорстокі бої, однак росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів

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російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Соледар
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