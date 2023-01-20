Про це у воєнних підсумках тижня розповів військовий експерт та ведучий Еспресо Сергій Згурець.

Ситуація в Соледарі — це продовження зусиль росіян обійти Бахмут з півдня

Останній тиждень було багато інформації. Генштаб говорив, що ЗСУ надалі утримують Соледар і населений пункт Сіль. Різні джерела заявляли, що війська уже перебувають на околицях Соледару та Солі. Фактично, наші війська відійшли до західних рубежів і перейшли до лінії оборони за залізничною дорогою, частково за річкою Бахмутка. Лінія оборони перебуває на панівних висотах, з них завдають удари артилерією. У Соледарі зараз відбувається активне знищення окупантів. У будь-якому разі противник намагається протискатися до траси від Бахмуту до Сіверська. Населені пункти Краснополівка, Сіль, Красна Гора — там ворог намагається активно діяти, не рахуючи втрат. Ця тактика людського валу, зміни у використанні артилерії дала можливість ворогу протиснутися через наші лінії оборони. Ситуація залишається складною, ворог далі намагається протискатися завдяки чисельності.

У Кліщіївці ситуація неоднозначна. Ворог намагається просунутися там і в Соледарі. У Кліщіївці декілька десятків хат. ПВК Вагнера заявила про взяття, українська сторона не підтвердила. Зайти в село не значить закріпитися. Думаю, там ситуація схожа. Все одно ризики є. Від Кліщіївки росіяни рухатимуться на Часів Яр та Костянтинівку. Підхід до ще одного шляху забезпечення Бахмуту. Генштаб має зараз знайти сили й засоби, аби мінімізувати просування РФ. В такому випадку, є висновок, що Бахмут може бути опинитися в певному оточенні та тоді доведеться начебто відступати. Це через умовно перекриті шляхи забезпечення, але й інші способи постачання боєприпасів, підтримки до Бахмуту. Це може свідчити про те, що місто буде триматися далі. Потенціал захисників Бахмуту залишається високим при достатніх резервах та підтримці артилерії.

Соледар та Бахмут виконують місію максимального знищення ворога. Генштаб оцінює той баланс, коли треба відходити і чи є потреба в цьому або лінія оборони дозволяє максимально завдавати збитків противнику.

РФ намагається відвести лінію оборони від Донецька

Мар’їнка біля Донецька повністю зруйнована. Де там лінія фронту проходить — невідомо, бо міста просто не існує. Ворог перемикнувся на оточення Авдіївки з декількох напрямків — Красногорівка, Водяне та Опитне. Але це давня історія, яка ні до чого путнього не призведе. Це намагання відтіснити лінію оборони від Донецька і далі буде спроба розпочати активні бої у зоні Вугледару.

Луганщина: системного просування ЗСУ немає

Сватове — Кремінна. Динаміка не змінилась, тому що жодна зі сторін немає достатньо сил і засобів, щоб забезпечити зміну ситуації на свою користь. Противник з Росії перекидає сили для поповнення своїх підрозділів там. Також перекидаються підрозділи, які знищуються ЗСУ. Якогось системного просування в зоні Сватового не відбулося. Є бої за Підкуйчанськ, де є можливість вийти на панівні висоти і по них забезпечити оточення Сватового зверху.

Ситуація з Кремінною є схожою. Є спроби ЗСУ максимально пробитися до неї. Зараз сюди кинуті підрозділи мобілізованих росіян восени. Насичення всієї лінії фронту осінніми мобілізованими стає помітною ознакою.Це ускладнює для нас реалізацію наших завдань по протисканню ліній оборони. Ситуація змін не зазнає, хоча динаміка там є. Відбуваються і танкові бої.

Ворог намагається контратакувати в районі Білогорівки, це атаки є постійними. Це один зі способів ворога відвернути нашу увагу та зусилля від лінії Сватове — Кремінна. Просуванню ворога заважає рельєф, водні перешкоди. Утримання Білогорівки є показовим, там також знищувалась жива сила.

Росіяни намагаються атакувати у Запорізькій області, але сил на це нема

Динаміка по знищенню складів росіян на Півдні дещо зменшилася. Або боєприпасів у росіян не лишилось, або вони їх подробили настільки, що ми чекаємо моменту, поки вони їх зберуть, щоб було раціонально використовувати засоби ураження. Тут ворог намагався проводити атаки в напрямку Оріхового, Гуляйполя. Сил для наступальних операцій у ворога немає. Я є прихильником підходу, що вони будуть утримувати цей суходільний коридор. Про широкомасштабний наступ говорити недоречно.

Підсумки "Рамштайну": є позитив попри танки

800 броньованих машин частково закриють наше танкове питання. "Рамштайн" завершився достатньо складно з точки зору танків. Кількість нових БМП та БТРів дозволяє сформувати декілька бригад абсолютно нової якості. Це вкрай позитивний підсумок зустрічі.

Всі б’ються головою об стіну щодо F-16, а виявляється вони стоять без діла у Нідерландах і можна їх отримати. Думаю, що тепер українське військово-політичне керівництво має довести цей проєкт і запитати, яку кількість можуть передати. І поставити рішення на прагматичну основу.