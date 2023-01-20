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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни завдали 2 ракетні та 12 авіаударів і заборонили виїжджати з Мелітополя без перепусток з 1 березня

20 січня, 2023 п'ятниця
18:37
війна з Росією російські військові окупанти

У місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток

Про це повідомили в facebook.

Стало відомо, що противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

"Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних", - йдеться у дописі.

Також додається, що триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, в окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і шляхом співробітників так званого МНС.

Окупанти завдали 12 авіаударів, обстріляли ракетами Краматорськ і 29 разів били з РСЗВ

"Протягом доби противник завдав 2 ракетних (по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ) та 12 авіаційних ударів. Також, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по Нікополю", - йдеться у дописі.

Зокрема додається, що Республіка Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії.

"Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил російської федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів", - додається.

Куп’янський напрямок: обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок: ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Голикове, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Північне, Залізне і Майорськ Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка і Велика Новосілка Донецької області.

Запорізький напрямок: від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське та Плавні на Запоріжжі.

Херсонський напрямок: окупанти вчергове здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів Нікополь Дніпропетровської області, Антонівки та Херсону. Є постраждалі серед цивільного населення.

ЗСУ вразили ворожі ЗРК, пункт управління, склад боєприпасів і місця скупчення окупантів

Повідомляється, що Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Також додається, що українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження і склад боєприпасів окупантів.

  • 20 січня стало відомо, що за тиждень морські піхотинці знищили 242 росіянина, 6 танків, 4 безпілотники та 2 склади з припасами.
  • 20 січня повідомлялося, що українців, яких російські окупанти вивезли на території Росії, паспортизують за новим місцем проживання.

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Росія
Білорусь
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
втрати окупантів
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