Росія роздасть свої паспорти депортованим українцям, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У ЦНС володіють інформацією, що з 24 лютого РФ депортувала з тимчасово окупованих територій понад 2 млн українців. Кожному з них росіяни планують видати паспорт РФ.

Російська влада вже ухвалила рішення узаконити видачу паспортів за новим місцем проживання депортованих українців.

"Раніше документ видавався за місцем прописки. Без наявності паспорта депортовані не отримуватимуть жодних виплат чи послуг. Фактично, росіяни хочуть максимально інтегрувати депортованих українців. Це ворог робить для того, аби виправити демографічну ситуацію в південних республіках, росіяни “евакуйовують” туди українців", - пишуть у Центрі.

У Центрі нацспротиву підтверджують, що "евакуація" відбувається не добровільно. Москва спочатку стоврює гуманітарну кризу в регіоні й вивозить звідти заклади медицини, освіти й аптеки.

"Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Хоча подібного потім не відбувається (Див. визволення Херсону).В результаті, коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх “евакуюють” до південного федерального округу РФ. Зокрема Краснодарського та Ставропольського країв. При цьому виїзд до вільної України закривають", - йдеться у матеріалі.

Українців переселяють в регіони, яку за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу. Кремлю необхідно збалансувати демографічну ситуацію в регіоні, адже в РФ не відкидають сценарію активних визвольних рухів народів.

18 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що для того, аби виконати показники по мобілізації, російські військкомати мобілізують навіть наркозалежних.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb