РФ мобілізує на війну з Україною наркоманів, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Інформацію про масовість мобілізації наркозалежних підтвердив один з російських солдатів, що здався в полон Руху Опору. За його словами він не вилікувався від залежності та продовжував вживати наркотики воюючи на Запоріжжі. Наркотики чоловік взяв з собою у якості ліків. Мобілізувався до лав ВС РФ чоловік через загрозу постати перед судом. Його затримали за керуванням автомобілем без документів. Для того, аби не піти під суд, чоловіку запропонували поїхати до України", - розповіли у ЦНС.

У Центрі нацспротиву підкреслили, що стратегія РФ стосовно мобілізації практикує залучення наркозалежних та криміналітету. Воюють вони не лише в ПВК, а й в регулярних військах.

17 січня у Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запідозрив спецслужби у можливій зраді.

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