Лукашенко підозрює спецслужби у можливій зраді. У Білорусі загострюється ситуація, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ситуація у владних колах Білорусі загострюється, диктатор Лукашенко комплектує власну охорону з приватної охоронної служби. На фоні інформації про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді. Зокрема, йдеться про білоруський КДБ", - йдеться у матеріалі.

Лукашенко вже сформував новий підрозділ особистої охорони, який формується з представників однієї з приватних охоронних компаній країни.

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У ЦНС, посилаючись на білоруське підпілля, заявили, що мова йде про компанію “Гард сервіс”. На неї вже поклали завдання по формування ПВК для участі у війні проти українців.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

17 січня очільник Рівненської ОВА Коваль заявив, що один із тренувальних польотів РФ та Білорусі може стати не тренувальним.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що, за даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території Білорусі в найближчі тижні залишається низькою.

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