Лукашенко підозрює спецслужби у можливій зраді. У Білорусі загострюється ситуація, - Центр нацспротиву
У Центрі національного спротиву розповіли інформацію, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запідозрив спецслужби у можливій зраді
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ситуація у владних колах Білорусі загострюється, диктатор Лукашенко комплектує власну охорону з приватної охоронної служби. На фоні інформації про ліквідацію самопроголошеного президента Білорусі, Лукашенко підозрює свої спецслужби у можливій зраді. Зокрема, йдеться про білоруський КДБ", - йдеться у матеріалі.
Лукашенко вже сформував новий підрозділ особистої охорони, який формується з представників однієї з приватних охоронних компаній країни.
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У ЦНС, посилаючись на білоруське підпілля, заявили, що мова йде про компанію “Гард сервіс”. На неї вже поклали завдання по формування ПВК для участі у війні проти українців.
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