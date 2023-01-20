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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За тиждень морські піхотинці знищили 242 росіянина, 6 танків, 4 безпілотники та 2 склади з припасами

За тиждень морські піхотинці знищили 242 росіянина, 6 танків, 4 безпілотники та 2 склади з припасами

20 січня, 2023 п'ятниця
17:56
війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

З 12 по 19 січня морські піхотинці ліквідували щонайменше 242 російських окупантів, знищили 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 12 по 19 січня морпіхи ліквідували 242 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді:  6 танків, 8 БМП, 3 ББМ, 3 САУ, 2 одиниці спеціальної техніки, 5 автівок, міномет, 4 безпілотники й 2 сховища з боєприпасами.

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2023, п'ятниця
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