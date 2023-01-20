За тиждень морські піхотинці знищили 242 росіянина, 6 танків, 4 безпілотники та 2 склади з припасами
З 12 по 19 січня морські піхотинці ліквідували щонайменше 242 російських окупантів, знищили 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 12 по 19 січня морпіхи ліквідували 242 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 6 танків, 8 БМП, 3 ББМ, 3 САУ, 2 одиниці спеціальної техніки, 5 автівок, міномет, 4 безпілотники й 2 сховища з боєприпасами.
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