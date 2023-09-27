Ситуація в енергосистемі: знеструмлено частину споживачів у 5 областях України

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Через бойові дії зафіксовано пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини та Херсонщини. Крім того, є відключення з технічних причин на Сумщині.

Наразі генерація покриває потреби споживачів, однак масштабна ремонтна кампанія на енергооб'єктах триває. Тож на середу заплановано незначний імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 1 МВт-год.

"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 896 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт", - додали в Укренерго.

НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі. Очікується, що він не перевищуватиме 5%.

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