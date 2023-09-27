НБУ змінив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі: як це вплине на економічну активність
НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі. Очікується, що він не перевищуватиме 5% і матиме менш негативний вплив на економічну активність
Про це під час публічного інтерв'ю на форумі "Енергія Бізнесу" від Forbes повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.
При цьому аналогічний показник у першому кварталі цього року після ударів РФ по енергоінфраструктурі становив, за оцінкою Нацбанку, 15%.
За словами Шабана, у Нацбанку очікують менш суттєвого, ніж торік, негативного впливу на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії наприкінці 2023 і на початку 2024 року.
"1,5-2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії", - сказав заступник голови НБУ.
Зазначається, що на початку 2023 року Нацбанк прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку протягом усього року. За базовим сценарієм регулятор закладав можливий дефіцит у 15–18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм складали 30–33%.
У квітні НБУ переглянув свою оцінку.
"Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося", - сказав Шабан.
За його словами, знищення окупантами греблі Каховської ГЕС також не мало значного впливу на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра. У липні збалансуванню ситуації сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії, наголосив він.
Також НБУ фіксує зростання імпорту енергетичного обладнання.
"Обсяги відчутно перевищують показники минулого року", – сказав Шабан.
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